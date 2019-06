Pfingstkirmes : Pfingstkirmes und Bezirksschützenfest in Brempt

Niederkrüchten Die Pfingstkirmes der St.-Georg-Bruderschaft im Schwalmdorf Brempt vom 7. bis zum 10. Juni unter König Bernd Brunner mit Elke sowie den Ministern Joris Fichtner mit Lena Brockes und Thomas Brunner mit Jacky Sentis ist mit dem Bezirksschützenfest am letzten Kirmestag verbunden.

Am Pfingssonntag, 9. Juni, werden die Bruderschaftler bereits um 6 Uhr geweckt. Sie treten um 8.30 Uhr an und holen den König ab. Um 9.45 Uhr ist Festgottesdienst mit anschließender Ehrung verdienter Mitglieder. Um 11 Uhr ist der Festzug – eine halbe Stunde später ist musikalischer Frühschoppen. Um 16.30 Uhr kommen sie wieder am Zelt zusammen, holen den König ab und werfen ihre Beine im Gleichschritt bei der Königsparade hoch. Zur Ehr‘ des Königs ist um 20 Uhr Gala-Ball mit Thommes Rot-Weiß.

Am Montag, 10. Juni, treten die St.-Georg-Bruderschaftler um 9.30 Uhr beim König an und ziehen zum Festzelt, wo das Strafgericht tagt. Um 11 Uhr empfangen sie die auswärtigen Bruderschaften am Festzelt, anschließend beginnt das Bezirksschützenfest. Um 12 Uhr ist der große Festzug zu Ehren des Bezirkskönigs Klaus Berendes von der Ryther Bruderschaft mit Vorbeimarsch an der Kahrstraße.