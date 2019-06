Schulbus-Spende : Hard Learn Café hilft beim Lernen

Schwalmtal Ein neuer Bus für die Schüler des Förderzentrums West wurde durch zahlreiche Sponsoren ermöglicht.

400 Schüler besuchen das Förderzentrum West, somit ist die Schule in Amern die größte Förderschule im Regierungsbezirk. Ohne mehrere Schulbusse könne die notwendige Mobilität nicht erhalten werden. Die Busse garantieren eine Vernetzungsmöglichkeit. Am Amerner Hauptstandort werden schwerpunktmäßig die emotionale und soziale Entwicklung, das Lernen und die Sprache gefördert. Eine variable Tagesgestaltung und eine tiergestützte Pädagogik erleichtern das Lernen. Unterstützung bietet zudem das Hard Learn Café. In diesem geschützten Bereich werden pädagogische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Beschulungsfähigkeit durch Michaela Königs angeboten.