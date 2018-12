Protected Bike Lane : CDU lehnt geschützten Radstreifen ab

André Simon (CDU) ist nicht glücklich über die geplante Protected Bike Lane auf der Klever Straße. Foto: Nicole Kampe

Pempelfort/Golzheim Die „Protected Bike Lane“ bringe zu viele Verschlechterungen für den motorisierten Verkehr und schränke die Barrierefreiheit ein.

Von Nicole Kampe

Eines ist so gut wie sicher: Die Klever Straße wird eine „Protected Bike Lane“ bekommen, eine Fahrradspur, die über weite Teile zwischen Gehweg und Parkstreifen verlaufen soll, geschützt vor dem motorisierten Verkehr. Mehr als einen Kilometer lang soll die gesonderte Spur sein, zwischen Cecilienallee und Eulerstraße über Klever und ein kurzes Stück der Jülicher Straße verlaufen. „Wir müssen ein Angebot schaffen“, davon ist André Simon (CDU), Mitglied in der Bezirksvertretung 1, überzeugt. Die Ausarbeitung der Verwaltung gehe aber zu weit, eine „drastische Veränderung einer Hauptverkehrsstraße“, nennt der Politiker die Planung, „bei der die anderen Verkehre zum Stillstand kommen“. Änderungen wird er vermutlich nur noch wenige durchbringen können, die Bezirksvertretung 1 hatte Beratungsbedarf angemeldet, die nächst höhere Instanz, der Ordnungs- und Verkehrsausschuss, wird Anfang Januar über das Thema abstimmen – gemeinsam mit den Bezirksvertretungen 1 und 3.

Momentan dürfen Pkw am Kolpingplatz schräg parken. Dort soll in Zukunft die Radspur verlaufen. Auf der Fahrbahn würden Längsparkstände eingerichtet. Foto: Nicole Kampe

Vor allem stört den Politiker, dass es viele Änderungen seit dem Bedarfsbeschluss 2016 gegeben hat – zum Nachteil des motorisierten Individualverkehrs, meint André Simon. Neben dem Verlust einer Spur müssten die Pempelforter, Golzheimer und auch die vielen Pendler mit weniger Parkplätzen rechnen. Denn die „Protected Bike Lane“ soll vor allem dort verlaufen, wo sich heute die Parkbuchten befinden. Die jeweils rechte Fahrspur würde dann wegfallen, um dort Parkplätze einzurichten. „Wie wird die Barrierefreiheit zu den parkenden Pkw sichergestellt?“, fragt Simon. Rollstuhlfahrer etwa müssten dann über den Radstreifen, um ihr Fahrzeug zu erreichen. An der Ecke Schwerinstraße von der Cecilienallee kommend werde mindestens ein Stellplatz gestrichen, denn vor der Ampel muss die Radspur an die Fahrbahn geführt werden, um Sichtbeziehungen sicherzustellen, wie es heißt. Das gilt vor allen Kreuzungen und Einmündungen, was die Kreuzungen nicht leistungsfähiger mache, meint Simon. Ein paar Meter weiter, entlang des Kolpingplatzes, sind Schrägparkplätze eingerichtet, die entfallen für die Radspur. Zwar sollen neue Parkstände angelegt werden, „geplant sind aber Längsparkstände“, sagt Simon und verweist wieder auf den Verlust von Stellplätzen.

An der Kreuzkirche müssten Bäume gefällt werden. In dem Kreuzungsbereich ist dann auch nur noch eine Geradeausfahrbahn auf der Roßstraße in beide Richtungen vorgesehen. Foto: Nicole Kampe

Info Sondersitzung am 9. Januar im Rathaus Sondersitzung Am Mittwoch, 9. Januar, kommen der Ordnungs- und Verkehrsausschuss sowie die Bezirksvertretungen 1 und 3 zu einer Sondersitzung im Rathaus zusammen. Themen Neben der „Protected Bike Lane“ stehen auch zwei Umweltspuren auf der Tagesordnung. Grund Um einem Dieselfahrverbot zu entgehen, plant die Landeshauptstadt für 2019 auf drei Routen Sonderspuren. Sie sollen Bussen, Taxis, E-Mobilen, Radfahrern und Fahrgemeinschaften ab drei Personen vorbehalten sein. Der Schadstoffausstoß soll dadurch reduziert werden, die Stickoxid-Belastung soll sinken. Pilotversuch Ein Probedurchlauf soll vereinbart werden, der ein Jahr laufen soll. Betroffen sind Merowinger und Prinz-Georg-Straße stadteinwärts, Kaiserstraße sowie die Süd-Nord-Achse (B8) von der A46 in die Stadt

Im Bereich der Bushaltestelle „Kolpingplatz“ sieht der Politiker mitunter das größte Problem: „Dort soll es in beide Richtungen nur noch eine Fahrbahn geben.“ Dort, wo heute das Wartehäuschen steht, soll in Zukunft die Radspur verlaufen. Das Häuschen wird auf die rechte Fahrbahn versetzt, halten wird der Bus auf der mittleren Spur. Entsprechend gibt es nur noch eine Fahrbahn in dem Bereich.

Problematisch wird es an der Bushaltestelle: Das Wartehäuschen soll auf die rechte Fahrbahn, auf der mittleren würde der Bus halten. Übrig wäre dann nur noch eine Spur für Pkw. Foto: Nicole Kampe

Marina Spillner (SPD), Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk 1, glaubt, dass das Sicherheitsgefühl der Radfahrer durch die „Protected Bike Lane“ gestärkt wird. Es gebe genug Menschen, die ungern mit dem Rad im fließenden Verkehr fahren; die sollen mit einer solchen Spur angesprochen werden. Wenn es nach ihr ginge, sollten die Menschen in der Stadt mehrere Kilometer am Stück mit dem Rad zurücklegen können, „deswegen finde ich das Konzept nach wie vor wichtig“, so Spillner.