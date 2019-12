Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal-Waldniel : Grundschüler lernen Naturwissenschaften kennen

Schwalmtal Beim „Komm mach MI(N)T“-Angebot konnten Viertklässler der Janusz-Korczak-Realschule verschiedene Themen kennenlernen aus Naturwissenschaften, Technik, Musik und Kunst.

„Wie bekommen wir denn jetzt das Salz aus dem Gemisch heraus?“ Vor dieser Aufgabe standen 16 Grundschülerinnen beim Schnuppernachmittag an der Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal-Waldniel. Beim „Komm mach MI(N)T“-Angebot konnten Viertklässler verschiedene Themen kennenlernen aus Naturwissenschaften, Technik, Musik und Kunst.

Mit rund 1100 Schülern und 80 Lehrern ist die Janusz-Korczak-Schule zurzeit die größte Realschule in NRW; Standorte gibt es in Schwalmtal-Waldniel und in Niederkrüchten. Zu jedem Jahrgang gehören sechs bis sieben Klassen. In den Klassen 5 und 6 kann ein MINT-Schwerpunkt gewählt werden, dann gibt es dafür mehr Unterrichtsstunden.„Wir veranstalten den Nachmittag schon zum achten Mal“, erklärt Biologielehrer Tobias Heimes, der verantwortlich für die Zusammenarbeit mit den Grundschulen ist. „Anschließend an den Tag der Offenen Tür wollen wir hierbei nochmal auf spezielle Interessen der Grundschüler eingehen.“ Jeder könne an diesem Nachmittag mehrere Workshops besuchen und selbst verschiedene Experimente und Aufgaben ausprobieren.