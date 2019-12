Süchtelner Höhen in Viersen : Neue Schweine fürs Wildgehege

Süchtelner Höhen in Viersen

Viersen Die Chance, auf den Süchtelner Höhen Wildschweine zu beobachten, ist jetzt deutlich gestiegen. Ab sofort leben wieder fünf Tiere im Wildgehege, das lange wegen Sturmschäden geschlossen war. Bald könnten sie Zuwachs bekommen.

Erst durften die vier Frischlingsbachen aus dem Hänger, ein paar Minuten später half Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) dabei, den jungen Keiler aus seiner Holzbox zu lassen: Seit Donnerstagmorgen leben wieder Wildschweine im Wildgehege auf den Süchtelner Höhen. Stadtförster Rainer Kamman rechnet damit, dass die fünf Tiere nicht allzu lange unter sich bleiben. „Spätestens im Februar 2020 bekommen die Frischlingsbachen je vier bis fünf Frischlinge“, sagte er zuversichtlich. Die Bürgermeisterin betonte: „Es ist wunderbar, dass Familien hier im Wald gemeinsam ihre Freizeit naturnah erleben können. Die Wildschweine sind besonders für Kinder toll.“ Das Wildgehege sei für viele Viersener ein „unheimlich wichtiges“ Freizeitangebot, ergänzte Kammann. Deshalb haben sein Team und er in den vergangenen knapp zwei Jahren fleißig daran gearbeitet, Sturmschäden zu beseitigen, damit es wieder eröffnet werden konnte.

Bevor Sturm „Friederike“ im Januar 2018 für Schäden auf den Süchtelner Höhen sorgte, lebten in dem 6000 Quadratmeter großen Wildschweingehege zwölf Tiere. Dann tobte „Friederike“, Bäume knickten um, fielen auf die Zäune – und die Tiere büxten aus, kamen nicht zurück. Die Stadtverwaltung sah keine andere Möglichkeit, als das komplette Wildgehege für Besucher zu schließen. „Seit rund zwei Monaten haben wir wieder auf“, sagte Kammann am Donnerstagmorgen. Neben etwa 25 Kamerunschafen und Damwild – ein Hirsch, vier weibliche Tiere, drei Kälber – können Besucher dort nun auch wieder Wildschweine beobachten. Das klappt allerdings nur, wenn die neuen Bewohner zufällig gerade in der Nähe des Zauns unterwegs sind.