Interkommunales Bad von Brüggen und Niederkrüchten : Niederkrüchten: Votum für Kompromiss

Mit der Mehrheit von CDU und SPD hat der Gemeinderat in Niederkrüchten die Weichen gestellt, um den Kompromiss aus der interkommunalen Bäderkommission umzusetzen. Foto: Axel Küppers

Niederkrüchten Mit der Mehrheit aus CDU- und SPD-Stimmen hat der Niederkrüchtener Gemeinderat für den Vorschlag der interkommunalen Bäderkommission gestimmt. Neben dem neuen Hallenbad soll das Elmpter Freibad saniert werden.

Von Axel Küppers

Die Niederkrüchtener Rat hat am Mittwochabend einen Kompromiss für ein Bad von Niederkrüchten und Brüggen auf den Weg gebracht. CDU und SPD favorisierten mit 23 Stimmen eine kleine Variante mit einem maximalen Zuschuss von einer Million Euro, also je 500.000 Euro pro Partner. Gegen den Kompromiss stimmten Grüne (4), FDP (2), Linke (2) und Christlich Kommunale Wählergemeinschaft (1), es gab eine Enthaltung.

Niederkrüchten befürwortet den Kompromiss aus der interkommunalen Bäderkommision auf dem Terrain der 1993 stillgelegten „Dampfziegelfabrik zu Laar“, dem Brimges-Gelände fast auf der Grenze zwischen Brüggen und Niederkrüchten. Ergänzt wurde, dass bis Ende April 2020 Zahlen und konkrete Planungen auf dem Tisch liegen sollen, um in der Ratssitzung am 12. Mai 2020 Nägel mit Köpfen machen zu können. Dies hatte Wilhelm Mankau von der SPD ins Spiel gebracht.

Info Abstimmung im Brüggener Gemeinderat Sitzung Am Dienstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr, beschäftigt sich der Brüggener Gemeinderat mit dem Bäderkompromiss (Punkt 4 im öffentlichen Teil). Tagungsort ist der Sitzungssaal im Rathaus, Nikolausplatz. Antrag Die FDP beantragt, niederländische Planer für ein neues Bad im Baukastenprinzip hinzuzuziehen.

Außerdem, so der Kompromiss, sollen für die Bäder in den beiden Gemeinden eine gemeinsame Betreibergesellschaft gegründet werden. Brüggen wird in der Bad-Ehe zugesagt, eine Sauna zu bauen und zu betreiben – vorausgesetzt, dass Niederkrüchten bei den Kosten außen vor bleibt. Ein weiterer entscheidender Punkt für die Niederkrüchtener: Die Sanierung des seit 2017 geschlossenen Freibades soll nicht aus dem Blick geraten. Dies ist allein Aufgabe von Niederkrüchten. Die Niederkrüchtener koppeln die Freibad-Sanierung an die Errichtung eines Hallenbades, unabhängig, ob ein solches kommunal oder interkommunal gebaut wird.

Das Hallenbad war für die Grünen Anlass, einen Alternativvorschlag einzubringen. „Wir müssen sofort loslegen mit der Sanierung unseres Freibades und uns die Option offen lassen, daran im Anschluss ein Hallenbad zu setzen“, so Grünen-Sprecher Christoph Szallies. In zwei Jahren sei bereits viel Zeit verloren. Wer weiß, so der Grüne, wann der Kompromiss zum Tragen kommt. Sich jetzt mit Feuereifer auf die Sanierung des Freibads zu stürzen, war Johannes Wahlenberg (CDU) zu kurz gedacht: „Wir brauchen eine ganzheitliche Lösung. Dazu gehört ein Hallenbad, allein für die Bewältigung des Schulsports.“