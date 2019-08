Schlüsselübergabe in Heinsberg : Erster Schultag in der Janusz-Korczak-Schule

Mit der offiziellen Schlüsselübergabe durch Landrat Stephan Pusch an Schulleiter Michael Dohmen wurde der Neubau der Janusz-Korczak-Schule an der Siemensstraße in Heinsberg in Betrieb genommen. Auf dem Bild sind Vertreter der Baufirma Kleusberg, Landrat Stefan Pusch, Verwaltungsmitarbeiter, Lehrer und Schüler zu sehen. Foto: Ruth Klapproth

Heinsberg Mit dem ersten Schultag des Schuljahres 2019/20 wurde am Mittwoch in Heinsberg der Neubau der Janusz-Korczak-Schule, Förderschule des Kreises Heinsberg mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, in Betrieb genommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Michael Heckers Von Michael Heckers Autorendetails aufklappen Michael Heckers (hec) ist stellvertretender Leiter der Redaktion Erkelenz der Rheinischen Post. zum Autorenprofil