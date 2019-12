Fußball-Bezirksliga : Derby mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen

Szene aus dem Hinspiel zwischen dem 1. FC Viersen (rote Trikots) und dem TDFV Viersen (Archivfoto). Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Fußball Zum insgesamt vierten Mal treffen am Freitagabend (20 Uhr) der TDFV und der 1. FC Viersen in einem Pflichtspiel aufeinander. Bisher ist die Bilanz ausgeglichen, doch in dieser Saison könnte der Abstand zwischen den beiden Teams kaum größer sein.

Von Steven Salentin

Im Fußball kann alles ganz schnell gehen. Vergangene Saison noch der beste Aufsteiger der Bezirksliga, steht der TDFV in der zweiten Spielzeit nach dem großen Coup nach 18 absolvierten Partien auf dem vorletzten Platz, hat bereits jetzt mit elf Niederlagen fast so viele kassiert wie in der gesamten Saison 2018/19 (13) und wird definitiv auf einem Abstiegsplatz überwintern. Ausgerechnet in dieser misslichen Lage, in der jeder Punkt dringend gebraucht wird – derer sieben hat Türkisch-Deutsch bereits Rückstand auf das rettende Ufer – steht nun das Derby gegen den 1. FC Viersen an.

Und der hat sich nach der Schmach der Vorsaison, an deren Ende der 13. Platz stand, bestens erholt und grüßt nach einem rigorosen Umbruch im Sommer als Herbstmeister auch einen Spieltag nach Rückrundenbeginn noch von der Tabellenspitze. Alleine in den jüngsten vier Partien gegen Vorst, Lürrip, Neuwerk und Dilkrath hat die Auswahl von Kemal Kuc so viele Tore erzielt wie der Platznachbar insgesamt (22) und stellt neben der besten Offensive (61 Treffer) auch die beste Defensive (13 Gegentore, achtmal zu null).

Bilal Lekesiz, der die 0:3-Pleite seines TDFV in der Hinrunde noch als „reiner“ Spieler erlebte, nach dem Abgang von Aytac Azmaz Ende August aber als Spielertrainer agiert, sieht genau darin aber eine Chance. „Niemand rechnet mit uns, deshalb haben wir auch nichts zu verlieren“, erklärt der 33-Jährige, der seit Wochen immer wieder auf Spieler verzichten muss. „Auch ich habe Respekt vor der Art und Weise, wie der 1. FC Viersen Fußball spielt, aber auch gegen uns werden sie hart arbeiten müssen. Meine Jungs werden bis zum Ende laufen, kratzen und beißen.“ Genau davor ist sein Trainerkollege Kemal Kuc gewarnt.