Unfall in Viersen : Betrunkener steuert Auto gegen Laterne

Unfall in Viersen

Viersen Ein Alkoholtest der Polizei ergab mehr als 1,5 Promille.

Verkehrsteilnehmer haben die Polizei am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf einen Unfall auf der Freiheitsstraße in Viersen aufmerksam gemacht: Ein Autofahrer war mit seinem Wagen erst mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten und dann gegen eine Laterne gefahren. Zeugen berichteten der Polizei, der Mann sei dann ausgestiegen und in Richtung Innenstadt gegangen. Ein Streifenteam griff den 30-jährigen Viersener kurze Zeit später auf. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille.