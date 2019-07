Dülken : Zwei Verletzte bei Unfall in Viersen-Dülken

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Viersen Bei einem Auffahrunfall sind am Samstag, 13. Juli, eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Viersenerin (74) gegen 10.08 Uhr mit ihrem Wagen auf der Waldnieler Straße in Viersen-Dülken in Richtung Waldniel.

In Höhe der Hausnummer 50 wollte sie nach rechts abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein Viersener (34) zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den stehenden Wagen auf. Der Mann wurde schwer verletzt, die 74-Jährige leicht. Zur Unfallaufnahme wurde die Waldnieler Straße für eine Stunde komplett gesperrt.

(emy)