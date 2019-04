Langenfeld : Auto prallt gegen Laterne: Junge Fahrerin flüchtet

Langenfeld Eine 26-jährige Audi-Fahrerin hat in der Nacht zu Sonntag gegen 0.40 Uhr eine Laternenmast angefahren und ist dann geflüchtet.

(og) Das war auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Kronprinzstraße. Aufmerksame Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, informierten daraufhin sofort die Polizei. Die Beamten haben die flüchtige Fahrerin schließlich nahe ihrer Wohnung in dem Audi angetroffen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die 26-Jährige stark alkoholisiert ist. Die Frau sei nicht in der Lage gewesen, den Alkoholtest durchzuführen und in das Röhrchen zu pusten. In der Wache Langenfeld folgten dann die Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Einen Führerschein haben die Polizisten nicht sichergestellt. Die junge Frau besitzt keinen.