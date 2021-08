Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert im Kreis Viersen nähert sich der 80

Zahlreiche Corona-Tests fallen positiv aus. Innerhalb einer Woche hat sich der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen mehr als verdoppelt. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Am Wochenende ist der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen weiter stark gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut kletterte er von 56,9 am Freitag auf 77,3. Damit hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche im Kreis Viersen mehr als verdoppelt, sie liegt aber niedriger als in den meisten benachbarten Städten und Kreisen (Krefeld: 140,3, Mönchengladbach: 125,3, Kreis Heinsberg: 95,1).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Lage in den Krankenhäusern im Kreis Viersen war am Sonntag nicht besorgniserregend: Ein Covid-19-Patient musste laut Divi-Intensivregister intensivmedizinisch behandelt werden; er wurde invasiv beatmet. Von den 35 Intensivbetten im Kreis Viersen waren zehn nicht belegt.