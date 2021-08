Feuerwehreinsatz in Brüggen : Bücherverbrennung in Fußgängerzone von Brüggen

Vor Eintreffen der Wehr waren die brennenden Bücher bereits gelöscht worden. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Brüggen In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte mehrere Bücher in der Brüggener Fußgängerzone in Brand gesetzt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr kurz vor 0.30 Uhr, meldeten der Leitstelle, dass mehrere unbekannte Gegenstände auf dem Boden der Fußgängerzone brennen würden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Einsatzleiter stellte fest, dass mehrere Bücher brannten, die jedoch bereits vor dem Eintreffen abgelöscht worden waren.

(mrö)