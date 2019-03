Internet-Datenbank für Bürger: Zweiter Anlauf fürs Baumkataster

„Es kann nicht sein, dass sich die Bürger zu Fuß ins Rathaus aufmachen müssen, um auf Antrag in die Akten schauen zu dürfen“, findet Martina Maaßen (Grüne). Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Die Grüne beantragen zum zweiten Mal eine entsprechende Internet-Datenbank für Bürger und fordern die Stadt auf, auch per Twitter zu informieren.

Im zweiten Anlauf wollen die Viersener Grünen doch noch ein öffentlich zugängliches Online-Kataster für Stadtbäume durchsetzen. Einen entsprechenden Antrag stellten sie jetzt an Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). Durch das Online-Kataster sollen sich Bürger künftig sowohl über den Zustand einzelner Bäume in der Stadt als auch über die vom Grünflächenamt gepflegten Flächen informieren können.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Martina Maaßen, begründet ihren Antrag auch mit den heutigen Nutzergewohnheiten im Internet: „Es kann nicht sein, dass sich die Bürgerinnen und Bürger zu Fuß ins Rathaus aufmachen müssen, um dort auf Antrag in die Akten schauen zu dürfen.“ Die zeitgemäße Weiterentwicklung von Online-Medien zur Information der Bürger über das Internet, geodatenbasierte Fachinformationen, Social-Media-Kanäle und Apps sollte bei der Vermittlung von Umweltinformationen an die Bevölkerung, zu der die Stadt Viersen gesetzlich verpflichtet ist, nicht stehen bleiben. Als praktikables Beispiel für eine entsprechende Online-Anwendung nennen die Grünen in ihrem Antrag das öffentliche Baumkataster der Landeshauptstadt Düsseldorf.