Brüggen: Klaviartor auch mit leisen Tönen

Brüggen Lars Reichow gab im Kulturforum in Schloss Dilborn ein amüsant hintergründiges Wunschkonzert.

(anw) Rechts stand der Flügel, links ein Stehtisch. Optisch schien die Konstellation die Zweiteilung von gesprochenem Wort und Musik in Lars Reichows Kabarettprogramm zu spiegeln. Doch beim Auftritt im Kulturforum von Schloss Dilborn setzte der vielfache Preisträger, Radio- und Fernsehmoderator ganz klar auf eine Vernetzung. Zwar pendelte der Kabarettist beinahe gleichmäßig zwischen den Seiten, griff aber am Flügel die Wortbeiträge im Nachgang auf und ebenso umgekehrt am Stehtisch die Themen seiner Lieder. „Wunschkonzert – Best of Klaviartor“ ist das Programm überschrieben, das im Wortspiel beinahe unweigerlich an die Brachialgewalt eines Gladiators denken lässt. Reichow aber bespielte eher eine Klaviatur der mittellauten Töne. Sparsam, doch gezielt setzte er auf erregte Steigerungen.