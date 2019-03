Taekwondo : Nettetalerin verteidigt ihren DM-Titel

Madeline Folgmann aus Nettetal, hier rechts in einem Kampf bei den Dutch Open, verteidigte in Nürnberg ihren DM-Titel aus dem vergangenen Jahr. Foto: TG Jeong Eui Nettetal

Nürnberg/Nettetal Madeline Folgmann bewies in Nürnberg starke Nerven. In einem spannenden Finale der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm besiegte sie wie im Vorjahr Roxana Nothaft. Die Viersenerin Julia Ronken holte sich den dritten Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Weltranglisten-Zweite und Taekwondo-Olympiahoffnung Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal hat bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm ihren Titel verteidigt. Die 22-Jährige erkämpfte somit den sechsten DM-Titel ihrer Laufbahn. Dabei schaltete sie im Halbfinale die Viersener Julia Ronken (TSC Gladbeck) aus, die damit die Bronzemedaille holte.

In ihrem ersten Kampf gelang Madeline Folgmann gegen die Nürnbergerin Emmanuela Kraus vorzeitig ein 27:6-Sieg. Im Viertelfinale gegen die Mainzerin Alicia Schott wurde die Nettetalerin ebenfalls ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegte ihr Gegnerin mit 25:3. Im Halbfinale, das zum Grenzland-Duell wurde, musste Folgmann gegen Julia Ronken dann aber alles in die Waagschale werfen. Bis zum Stand von 6:6 war der Kampf völlig offen, dann bekam die Viersenerin einen Minuspunkt und geriet 6:7 in Rückstand. In der Folge punktete die Seenstädterin mit zwei weiteren Treffern auf die Weste und ging so als 11:6-Siegerin von der Matte.

Info Erster DM-Start endet mit Bronze-Medaille Foto: TG Jeong Eui Nettetal DM-Debüt Neben Folgmann war in Nürnberg war von der TG Jeong Eui Nettetal auch noch Antonia Beck dabei. Sie debütierte bei der Jugend in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm. DM-Halbfinale Nach Siegen gegen Eda Tunc (Ingelheim, 11:3) und Eileen Handschuh (Bad Winsheim, 6:3) traf Beck im Halbfinale auf die erfahrene Jule Irrländer (Warstein), der sie knapp 7:10 unterlag. Als Lohn gab’s die Bronzemedaille.

Info DM-Debüt endet mit Bronze-Medaille Foto: TG Jeong Eui Nettetal

So traf Folgmann wie schon 2018 bei der DM in Düsseldorf im Finale auf Roxana Nothaft. Diese Mal genoss die Nürnbergerin Heimvorteil. „Das schien meine Gegnerin zu beflügeln“, sagte Madeline Folgmann. „Bis ins Finale zeigte sie lupenreine Kämpfe.“ Und auch gegen Folgmann begann Nothaft stark und lag zwischenzeitlich mit zwölf Zählern vorne. Doch dann schaltete die Nettetalerin zwei Gänge hoch und kämpfte sich in der zweiten Runde auf 12:16 heran. Nothaft konnte die Führung zwar zunächst verteidigen und lag auch zum Ende der dritten Runde noch 24:23 vorne, doch buchstäblich in letzter Sekunde setzte Folgmann den Treffer auf die Weste ihrer Gegnerin zum 25:24-Finalsieg.