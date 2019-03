Sinfoniekonzert in Viersen: Spitzengeigerin Isabelle Faust begeistert in der Festhalle

Viersen Schon optisch war beim vierten Sinfoniekonzert einiges anders. Die Kontrabass-Spieler standen nebeneinander in der hintersten Reihe, so wie bei den Wiener Philharmonikern. Und wer genau hinsah bemerkte, dass zwei von ihnen mit Bögen der ganz alten Bauart spielten.

Von der Barockmusik her kennt man den historisch orientierten Klang, mit wenig oder gar keinem Vibrato, dafür aber wärmeren Klang. Und man muss in Kauf nehmen, dass gelegentlich ein Bläsereinsatz etwas wackelt, weil die Instrumente schwerer ansprechen.

Nun ging es in der Festhalle nicht um Barockes, sondern mit Brahms und Schumann um deutsche Romantik. Zur Konzeption des Orchestre des Champs Elysées gehört es, auch die Musik des 18. und 19. Jahrhunderts nach historischem Klangideal aufzuführen. Beim Violinkonzert von Johannes Brahms hatte man es von daher mit zwei Ansätzen zu tun. Der Klang des Orchesters orientierte sich am historischen Vorbild. Isabelle Faust, die sich in der Festhalle wie erwartet als Geigerin der Oberklasse vorstellte, spielte in der Art und Weise, wie sie für Spitzengeiger heute üblich ist: mit intensivem Ton und Vibrato und mit Glissandi, das heißt mit hörbaren Lagenwechseln als bewusstem Ausdrucksmittel. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Die Frage ist: passten sie zueinander? Da sind sicher mehrere Antworten legitim. Tatsache ist, dass der vergleichsweise verhaltene Klang des Orchesters die Geige nicht übertönte, und das war auf jeden Fall positiv. Die Zuhörer waren begeistert. Die Wiedergabe von Schumanns zweiter Sinfonie war erfreulich lebendig. Philippe Herreweghe dirigierte ohne Taktstock, wichtig waren ihm die Impulse, das Herausarbeiten der Feinheiten und das Modellieren eines stimmigen Gesamtklangs. Und das alles gelang erfreulich gut.