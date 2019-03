Modernisierungen in Schwalmtal: Kamps baut Werksverkauf um

Schwalmtal Im Innen- sowie Außenbereich gibt es Modernisierungsarbeiten. Lange bleibt das Geschäft nicht geschlossen.

Bei der Firma Kamps tut sich etwas: War der Werksverkauf auf der Galgheide in Schwalmtal bisher in erster Linie reine Verkaufsstelle, so möchte das Unternehmen Kamps in Zukunft hier mehr als nur die eigenen Backwaren unters Volk bringen. „Der Backwarenmarkt entwickelt sich ständig weiter“, so Jochen Pollotzek, Geschäftsführer der Kamps GmbH, „nach dem Umbau möchten wir unseren Werksverkauf nutzen, um unsere Produktideen direkt vor Ort bei unseren Kunden zu testen“. Der Fokus liege vor allem auf der Weiterentwicklung von kalten und warmen Snack-Produkten, um die steigende Nachfrage für den Außer-Haus-Verzehr zu bedienen. Kunden des Bäckerei-Unternehmens können sich somit auf Neuentwicklungen und Produkte im Sortiment freuen.