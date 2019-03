Auftritte in der Burg Brüggen: Beifalls für Wills Sicht der Welt

Hastenraths Will (r.) brachte das Sofa seiner Oma zum Auftritt in Brüggen mit. Darauf plauderte er mit Moderator Stefan Lewandowski. Foto: Rurtal Trio

Brüggen Das neue Programm von Hastenraths Will ist ein Mix, der in Brüggen funktionierte.

Zum einen trug Will einige seiner Kolumnen vor, die wöchentlich im Mönchengladbacher Teil der Rheinischen Post erscheinen und die in zwei Büchern gesammelt sind. Zum anderen beantwortete er Fragen der Zuschauer. Einige wichtige Antworten: Der geduldige Mitarbeiter Josef wird, wie Will versprach, doch noch sein Geld erhalten. Und Wills Frau Marlene ist gar nicht so dick. Außer man will fernsehen und sie steht direkt vor dem großen Plasmabildschirm