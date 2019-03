Brüggen Die Unbekannten scheiterten beim aufhebeln der Tür.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 17 Uhr, versucht, in ein Haus an der Straße Am Hollenberg in Bracht einzubrechen. Laut Polizeiangaben hebelten die Einbrecher an der Haustür. Diese hielt stand, die Täter kamen nicht in Haus. Hinweise auf tatverdächtige Personen an die Polizei unter Ruf 02162 3770.