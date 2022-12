Änderung bei Grundsteuer In Viersen fehlen 57 Prozent Feststellungserklärungen

„Im Finanzamt Viersen wurden bisher 2,85 Millionen Feststellungserklärungen abgegeben, das sind rund 43 Prozent“, erklärt Lars Fiethen, Leiter des Finanzamts Viersen. Damit liegt Viersen ein Prozent über dem Landesschnitt. „Wir appellieren an alle Eigentümer, die ihre Feststellungserklärung noch nicht abgegeben haben, dies jetzt zu tun“, so Fiethen. Die Abgabefrist endet am Dienstag, 31. Januar 2023.