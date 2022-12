Finanzamt Kempen unterstützt Endspurt für Grundsteuer-Erklärungen bis Ende Januar

Beim Finanzamt in Kempen sind bislang 24.900 Feststellungserklärungen zur Grundsteuerreform eingegangen. Das sind rund 48 Prozent der benötigten Erklärungen. Das teilte das Finanzamt Kempen am Montag mit. „Wir appellieren an alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Feststellungserklärung noch nicht abgegeben haben, dies jetzt zu tun. Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023“, so Rolf Berweiler, Leiter des Finanzamts Kempen.