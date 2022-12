Weihnachtszeit in Viersen Kinder treffen den Nikolaus

Ohne Eile schritt der Nikolaus durch den Mittelgang der Kirche St. Remigius in Viersen, schüttelte Kinderhände, nickte freundlich. Das Duo Müßeler sang währenddessen „Lasst uns froh und munter sein“ – bis der heilige Mann an seinem Stuhl vor dem Altar angekommen war. Auf Einladung des städtischen Citymanagements schaute der Nikolaus am Montagnachmittag in Viersen vorbei, sprach zu den Kindern, verteilte Weckmännchen. Mit dabei waren Ortsbürgermeister Hans-Willy Bouren (CDU) undBürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). Sie las den Kindern ein Märchen vor: „Wie Sankt Nikolaus einen Gehilfen fand“. naf/Foto: Knappe