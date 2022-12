Große Spendensammlung in Schwalmtal „Neller Advent“ zeigte gute Unterhaltung für einen guten Zweck

(bigi) Der sympathisch-frechen Bitte von Uta Krüger, der Moderatorin beim „Neller Advent“, keine Kupfermünzen zu spenden, kam das Publikum in der Achim-Besgen-Halle an beiden Aufführungstagen spendabel nach. Rund 5200 Euro für Bedürftige in Schwalmtal kamen zusammen.