Kreis Viersen : Suche nach passenden Lehrstellen läuft

Justin Vos (18) ist hat sich gegen 56 Mitbewerber durchgesetzt: Er macht eine Ausbildung in der Brüggener Verwaltung, Bürgermeister Frank Gellen ist sein Chef. Foto: Gemeinde Brüggen. Foto: Gemeinde Brüggen

Auch nach dem Beginn des Ausbildungsjahres sind im Bereich der Arbeitsagentur Krefeld/Kreis Viersen noch 3622 freie Lehrstellen gemeldet, etwa in den Branchen Informatik, Chemie und Lebensmittel.

Ein neues Ziel steuert Justin Vos seit einigen Tagen morgens an. Statt zum Berufskolleg nach Viersen-Dülken fährt der 18-Jährige, der aus Brüggen-Bracht stammt, zum Rathaus in Alt-Brüggen. Denn dort ist er nun für drei Jahre Auszubildender. Er will „Verwaltungsfachangestellter für die Kommunalverwaltung“ werden. Es ist für ihn ein Traumberuf, wie er sagt: „Heimatnah und für die Heimat.“