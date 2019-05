Ausbildung : Zu wenig Ausbildungsplätze

Solingen Die Situation in der Klingenstadt ist weiter äußerst angespannt.

Junge Leute in Remscheid haben dagegen noch Auswahl. 100 Bewerbern stehen rechnerisch 94 Lehrstellen zur Verfügung, in Wuppertal sind es 80 Stellen. Seit Beginn des Ausbildungsstellenjahres 2018/2019, das am 1. Oktober vergangenen Jahres startete, meldeten Unternehmen insgesamt 3002 Ausbildungsplätze im Städtedreieck. Auf Solingen entfielen davon lediglich 597. Davon sind 317 noch nicht besetzt. „Leider hat sich die Situation in Solingen trotz aller Bemühungen nicht verbessert – im Vergleich zum Vorjahr wurden hier weniger Berufsausbildungsstellen gemeldet", sagt Martin Klebe, chef der Arbeitsagentur.