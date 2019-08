Viersen : Ab Montag wird die Viersener Bahnhofstraße umgestaltet

Die Straße erhält einen neuen Grünstreifen, die Fahrbahndecke wird saniert. Die Bauarbeiten im ersten Abschnitt werden voraussichtlich etwa drei Monate dauern.

Die vor zwei Jahren beschlossene Umgestaltung der Bahnhofstraße in Viersen beginnt am Montag, 12. August. Wegen der Tiefensammler-Baustelle müssen die Arbeiten in zwei Abschnitte geteilt werden, informiert die Stadtverwaltung.