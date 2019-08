Konzert in Niederkrüchten : Voller bezaubernder Eloquenz

Niederkrüchten Marion & Sobo Band sowie Joscho Stephan traten im Niederkrüchtener Tor 21 auf.

Info Am Samstag, 9. November, ist im Tor 21, An der Beek 255 in Niederkrüchten, der Fingerstyle-Gitarrist Franco Morone zu Gast. Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro, an der Abendkasse kosten sie 18 Euro. In den Räumlichkeiten gibt es Platz für 80 Besucher.