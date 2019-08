Von Viersen nach Schwalmtal : Ein spannender Tag auf dem Ponyhof

Abtauchen ins Maislabyrinth, Ponyreiten und den Leuchtturm bezwingen: Die Stadtranderholung der Caritas führte 45 Kinder aus Viersen, Dülken und Süchteln nach Schwalmtal auf das Anwesen der Familie Bongartz.

Aufmerksam hört Pia zu, wie ihr Sarah den Umgang mit dem Hufkratzer erklärt. Dann hebt die Helferin vom Ponyhof Bongartz den ersten Vorderfuß von Pony Nico an und hält ihn fest. Vorsichtig beginnt die Sechsjährige, den Huf auszukratzen, wobei immer mal wieder ein fragender Blick zu Sarah geht. Ein zustimmendes Nicken ist die Antwort, Pia macht das hervorragend. Aber nicht nur sie ist fleißig bei der Arbeit. Der neunjährige Niko und die ein Jahr ältere Nora sind ebenfalls schwer mit einem Pony beschäftigt. Die beiden Teilnehmerinnen der Stadtranderholung der Caritasstelle der Gemeinschaft der Gemeinden Viersen/Dülken/Süchteln halten Kardätschen in den Händen und striegeln das geduldig stehenbleibende Pony hingebungsvoll.

45 Kinder sind es insgesamt, die drei Wochen lang jeden Tag Spiel und Spaß erleben. Wobei die Jugendherberge in Mönchengladbach-Hardt der Ausgangspunkt des Angebotes ist. Jeden Morgen sammelt ein Bus die Kinder ab 8 Uhr in Dülken, Süchteln und Viersen ein. Um 16 Uhr startet der Bus von der Jugendherberge in Richtung Heimat.