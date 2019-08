Viersen Die Hausbewohner waren zur Tatzeit im Urlaub.

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 30. Juli, und Montag, 12. August, in ein Haus an der Heinrich-Heine-Straße in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Einbrecher aus, dass die Hausbewohner im Urlaub waren. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.