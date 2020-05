SPD Viersen : Eine Einbürgerungsfeier für Viersen

Im Kreis Kleve längst ein fester Termin im Jahreskalender: Landrat Wolfgang Spreen begrüßt die neuen Staatsangehörigen bei einer Einbürgerungsfeier im Kreishaus. Foto: Kreis Kleve

Viersen Wer in Viersen die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, bekommt den deutschen Pass. Anders als in vielen anderen Gemeinden gibt es keine besondere Zeremonie. Die SPD will das ändern.

Die Stadt Viersen soll als erste Kommune im Kreis Viersen eine Einbürgerungsfeier für die Menschen bekommen, die den deutschen Pass erhalten. Das beantragt die SPD. Im Rahmen der Feier soll den Neubürgern die Einbürgerungsurkunde offiziell überreicht werden.

Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik – die Lehrer? Die Bundesländer? Die Universitäten? Oder das Familienministerium? Was bedeutet „aktives Wahlrecht“ in Deutschland? Man kann gewählt werden? Man muss wählen gehen? Man kann wählen? Man muss zur Auszählung der Stimmen gehen? Seit 2009 müssen Ausländer, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, anhand eines Wissenstests ihre Kenntnisse über Deutschland nachweisen. In einem solchen Test zur Einbürgerung werden Fragen zum Staat, den vorherrschenden Gesetzen und Rechten, sowie zur Kultur und Gesellschaft gestellt (und die richtigen Antworten lauten: „die Bundesländer“ und „Man kann wählen“).

Info Kosten: 255 Euro Erwachsene Um die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, ist durch den Antragsteller eine Gebühr zu entrichten, die sich aktuell auf 255 Euro beläuft. Kinder Für Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern eingebürgert werden, kostet die Einbürgerung jeweils 51 Euro.