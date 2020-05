Feuerwehreinsatz in Viersen : Großbrand auf Gelände einer ehemaligen Eisengießerei

Foto: Ja/Norbert Prümen (nop) 11 Bilder Großbrand auf Gelände einer ehemaligen Eisengießerei

Viersen Auf dem Gelände einer früheren Eisengießerei ist am Montagvormittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr befindet sich in einem Großeinsatz im Kampf gegen die Flammen. Rund 70 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei Güsken in Viersen-Dülken ist am Montagvormittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Leitstelle bittet Anwohner, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Rund 70 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz.Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde gegen 9.50 Uhr informiert. Zunächst war ein Wohnungsbrand gemeldet. Doch bei der Anfahrt erkannte der Einsatzleiter aufgrund der starken Rauchentwicklung, dass ein größeres Feuer zu löschen war. Neben der Mannschaft der Viersener Hauptwache rückten Einheiten aus Dülken und Boisheim aus, später wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Süchteln nachalarmiert.

„Bei der Anfahrt schlugen bereits Flammen 15 bis 20 Meter hoch aus der Industriehalle“, berichtet Feuerwehrchef Frank Kersbaum. Die stillgelegte Halle ist rund 10 x 30 Meter groß. Das Dach stürzte bereits zehn Minuten nach Ankunft der Wehrleute ein.

In der Nähe der Halle befindet sich eine Gasverteil-Anlage der NEW. Die Wehrleute sicherten diese Anlage sowie eine benachbarte Halle. In das brennende Gebäude konnten die Einsatzkräfte wegen der starken Rauch- und Hitzeentwicklung nicht vordringen; sie bekämpften den Brand von zwei Drehleitern aus. Die Dächer der Nebengebäude wurden durch die starke Hitzeentwicklung deformiert.

Der Feuerwehrchef geht davon aus, dass der Brand am frühen Nachmittag endgültig unter Kontrolle sein wird. „Im Dachbereich befinden sich noch Glutnester.“ Die Wehr orderte einen Bagger des Technischen Hilfswerks, um die herabgestürzten Dachteile abtransportieren zu können.