Bauprojekt in Brüggen : Termin für Brücken-Abriss steht

Seit rund zwei Jahren ist die Brücke am Parkplatz Klosterstraße gesperrt. Sie soll am 15. Juni abgerissen werden. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Nach zwei Jahren Sperrung sollen jetzt die Arbeiten an zwei maroden Brücken über die Schwalm und an den Dilborner Benden beginnen. Sie sollen noch in diesem Sommer ersetzt werden.

Gute Nachricht für viele Brüggener und Besucher, die sich über zwei seit mehr als zwei Jahren gesperrte Brücken ärgern. Über die Schwalm an der Klosterstraße im Brüggener Zentrum fehlte ebenso eine Querung wie an den Dilborner Benden. Beide Bauwerke sollen jetzt abgerissen werden. Der Abbruchtermin steht fest, wie Thomas Gotzem vom Fachbereich Plane und Bauen und Planen bei der Gemeinde, auf Anfrage erklärt: „Am 15. Juni beginnen die Abrissarbeiten für beide Brücken.“ Anschließend sollen die neuen Brücken montiert werden.

Das Thema der gesperrten Brücken hat viele Menschen beschäftigt – und auch voller Ärger zum Telefon greifen lassen, um sich bei der Gemeindeverwaltung zu beschweren. Dies hatte Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) im November 2019 bestätigt. Damals war die Brücke an der Klosterstraße bereits rund 18 Monate aus Sicherheitsgründen gesperrt. Gellen hatte im November 2019 als Starttermin für die Arbeiten „Frühjahr 2019“ genannt.

Inzwischen ist die Brücke über die Schwalm seit zwei Jahren nicht mehr zugänglich. Die Sperrung hat zur Folge, dass längere Wege gemacht werden müssen. Zudem liegt die Brücke an der Klosterstraße unweit von Brüggens markantem Wahrzeichen, der Burg: Der Stillstand an dieser zentralem Stelle fällt also auch vielen Besuchern auf.

Ursprünglich hatte die Verwaltung geplant, die Brücken an der Klosterstraße und an den Dilborner Benden reparieren zu lassen. Laut Dieter Dresen, Leiter des Fachbereichs Planen und Technik, habe aber mehrfach neu geplant werden müssen. Denn nach einer Prüfung wurde klar, dass wegen der Statik eine Instandsetzung nicht funktioniert: Die Brücken waren zu stark beschädigt, um noch repariert werden zu können. Stattdessen müssen sie komplett abgerissen und erneuert werden.

„Inzwischen ist der Auftrag erteilt. die neuen Brückenteile sind vorgefertigt“, erläutert Dresen. Deshalb könne schnell an den beiden Brücken gearbeitet werden. Er gehe zurzeit davon aus, dass die neue Brücken vor den Sommerferien – diese beginnen am 26. Juni – fertig sein könnten. Geplant ist laut Thomas Gotzen, beide Brücken zeitgleich abzureißen. Dann werden Beton-Fundamente gegossen. Nach dem Aushärten werden Stahlkonstruktionen mit glasfaserverstärktem Kunststoff montiert, die Geländer bestehen aus Holz.