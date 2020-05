Trotz der Corona-Krise : Der RSV schaut optimistisch in die Zukunft

Der RSV schaut optimistisch in die Zukunft

Mönchengladbach Fußball-Bezirksligist Rheydter Spielverein steht trotz der Corona-Krise gut da. Der Umbau des Stadions im Zuge des Campus-Projekts wird den Traditionsverein künftig neue Möglichkeiten bieten.

Der Amateurfußball am Niederrhein wird abgebrochen

Klares Votum der Vereine : Der Amateurfußball am Niederrhein wird abgebrochen

Das Ziel, unter den ersten Fünf der Tabelle zu kommen, wäre machbar gewesen. „Doch der 1.FC Viersen und Mennrath sind nicht nur personell, sondern auch finanziell weiter als der RSV. Aber wir haben die letzten Jahre vernünftig gearbeitet und sind finanziell in ruhigem Fahrwasser“, sagte Imdahl, der seit 2008 für die Finanzen beim „Spö“ zuständig ist. Auch wenn es sportlich nicht ganz so wie erhofft lief, ist sich Imdahl sicher, auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein. „Das Teamgefüge besteht nun seit Jahren und ist als charakterstark zu bezeichnen. Aber wenn Angebote kommen sollten, die stimmen, können wir Spieler leider nicht halten“.