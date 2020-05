Die Planungen für die neue Saison laufen : Der Top-Torjäger hat Beeck für die Regionalliga zugesagt

Wegberg 14 Spieler des aktuellen Kaders haben mittlerweile die Zusage für die nächste Saison gegeben. Thomas Lambertz (27) wird den FC aber verlassen. Und Betreuer-Urgestein Uli Feldberg (67) hört auf.

Vereinsvorstoß Der FC hat bei der Stadt Wegberg den Antrag gestellt, die gesamte Sportanlage am Kiefernweg nach dem am 29. ­Februar 2020 verstorbenen jahrzehntelangen Gönner in Günter-Stroinski-Sportpark umzubennenen. „Von Bürgermeister Michael Stock und Amtsleiter Gerd Pint habe ich dazu auch schon positive Signale bekommen“, sagt Geschäftsführer Thomas Klingen.

Auch ein wahres Urgestein am Spielfeldrand hört mit 67 Jahren auf: Uli Feldberg, der 25 Jahre lang Betreuer in Beeck war. „Ich bin ja seit 2006 in Beeck. In all den Jahren, speziell aber in den sieben Jahren, als ich Trainer war, war der Uli für mich immer weit mehr als nur ein Betreuer. Er war ein wichtiger Ansprechpartner, auf dessen Meinung ich stets viel Wert gelegt habe“, sagte der Sportliche Leiter Friedel Henßen über Feldberg an, der in Mönchengladbach-Hardt zuhause ist.