Serie Fit bleiben (20) : Die Rheinische Post nutzen für das Wohl unserer Füße

Mönchengladbach Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes (SSB) Mönchengladbach geben in unserer Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann. Diplomsportwissenschaftlerin Barbara Stand zeigt einfache Übungen mit Alltagsgeräten.

Zwei Dinge fallen in der Regel schon auf: es ist gar nicht so einfach und bedarf vielleicht ein bisschen Geduld und Übung, und es könnte auch in den Oberschenkeln ziehen, denn wir trainieren ganz nebenbei unseren Hüftbeuger. Nach einer kurzen Lockerung, bei der wir die Oberschenkel leicht ausschütteln und die Füße in beide Richtungen kreisen, knuddeln wir die Zeitungsseite zu einem Ball zusammen, um sie im Anschluss mit den Füßen wieder auf das normale Format zu glätten. Ganz Eifrige können jetzt versuchen, die Zeitungsseite mit den Füßen in Stücke zu reißen und diese – natürlich mit den Füßen – in den Papierkorb zu befördern. Alternativ alles wieder zusammenknubbeln und dann in den Papierkorb. Also in Zukunft öfter mal nach der Lektüre der RP eine kleine Trainingseinheit für das Fußwohl einlegen.“