Historisches Fundstück : Hitler-Bild auf Kreuzweg in Viersen

Kreuzweg mit Hitler in der St.-Remigius-Kirche in Viersen. Foto: Martin Röse

Viersen Dieser Scheitel, dieses Bärtchen, diese Stiefel – was, bitte sehr, hat Adolf Hitler auf einem Kreuzweg-Bildnis in der katholischen Pfarrkirche St. Remigius in Viersen zu suchen? Darüber wird in der Gemeinde gesprochen, seit bei einer Kirchenführung nach der Renovierung die Viersener Kunsthistorikerin Jutta Pitzen auf die neunte Station des Kreuzwegs deutete und sagte: „Die rechte Person ist Adolf Hitler.“

Abhängen solle man das Bildnis, zitiert die „Bild“-Zeitung ein Mitglied der Pfarrgemeinde. Pfarrer Roland Klugmann erklärt: „In den fünfeinhalb Jahren, in denen ich hier Pfarrer bin, gab es keine einzige Beschwerde. Und ich habe auch nicht gehört, dass es in den 58 Jahren davor Beschwerden gab.“

Bereits seit 1955 hängt der Nazi-Diktator in dem Gotteshaus; in – nun ja – berühmt-berüchtigter Gesellschaft. Auch Stalin und Mussolini sind auf zwei der 14 Stationen des Kreuzwegs zu sehen. „Theologisch muss man es so deuten, dass keine Macht der Welt, sei sie noch so totalitär und bestialisch, Jesus Christus je besiegen kann“, sagt Klugmann. Er ist überzeugt: „Der Künstler hat durch diese Darstellung versucht, die nationalsozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten.“