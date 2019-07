Viersen : Schwere Schlägerei: Polizei sucht Zeugin

Die Polizei bittet die Frau, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden. Foto: dpa/Silas Stein

Viersen Die Polizei sucht dringend eine Frau mit Hund als Zeugin, die am Sonntagabend, 30. Juni, eine schwere Schlägerei in Viersen an der Bendstraße an der dortigen „Rahserhütte“ beobachtet haben soll.

