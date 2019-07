Kreis Viersen : Nitrat-Belastung: Kreis Viersen kontrolliert stärker

Kreis Viersen Der Landrat bedauert, dass der Kreis weiterhin nicht das Düngen selbst kontrollieren darf.

Er wies am Donnerstag die Kritik eines eines Kempener Landwirts zurück. Der FDP-Politiker und Landwirt Jörg Boves hatte die Entscheidung des NRW-Umweltministeriums, den Fünf-Punkte-Plan des Kreises Viersen gegen eine zu hohe Nitratbelastung des Grundwassers nicht weiterzuverfolgen, als „Klatsche“ für die CDU im Kreis Viersen kommentiert. Der Fünf-Punkte-Plan sei von allen Fraktionen im Kreistag mitgetragen worden, betonte der Landrat. „Wir sehen die Nitratproblematik in der Umwelt als gesellschaftspolitisches Thema höchster Relevanz an“, betont er. „Die Situation – gerade in unserem Kreisgebiet – ist nicht zufriedenstellend. Also müssen wir weiterhin die Initiative ergreifen.“