Tanzaktion : Brüggen tanzt auf dem Kreuzherrenplatz Discofox

Brüggen Die Tanzschule Happy Dance lädt zu der Aktion ein. Um 17 Uhr wird die neue Choreografie der Gruppe Flashlights gezeigt. Jedermann darf tanzen und Spaß an der Musik haben.

Am kommenden Sonntag, 21. Juli, findet ab 15 Uhr auf dem Kreuzherrenplatz ein neues Event statt, das – so es denn bei den Bürgern gut ankommt – jährlich durchgeführt werden soll. Die erste Brüggener Open-Air-Discofox-Tanzparty „Brüggen tanzt“ ist eine Einladung an alle Tanz- und Musikbegeisterten.