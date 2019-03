Viersen-Boisheim: Müllsammler machen Boisheim sauber

Boisheim Wer beim traditionellen Frühjahrsputz mit anpackt, musste sich an diesem Wochenende wetterfest anziehen. Trotz des schlechten Wetters halfen gut 40 Bürger, den Müll am Wegesrand aufzusammeln. Viele sind schon seit Jahren dabei.

Geländewagen mit Anhängern fahren vor der Grundschule in Boisheim vor. Dazu kommen jede Menge Erwachsene und Kinder zu Fuß in wetterfester Kleidung anmarschiert. Alle zieht es zunächst zu Wolbert Hammes. Der Vorsitzende vom Bürgerverein Boisheim hält einen ganzen Stapel laminierter Karten in der Hand, auf denen in Rot die Touren durch Boisheim eingezeichnet sind. Frühjahrsputz ist angesagt. „Wir haben viele Teilnehmer, die seit Jahren mitmachen und die quasi ihre festen Strecken haben“, sagt Hammes, der gerade die Karte mit der Tour A4 an Peter Breidenbach übergeben hat.