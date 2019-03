Viersen-Süchteln : Einbrecher stehlen Spielekonsolen

Viersen Einbrecher haben aus einem Einfamilienhaus an der Anrather Straße ein Snowboard und zwei Spielekonsolen gestohlen.

Unbekannte Täter sind in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Anrather Straße in Süchteln eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, liegt die Tatzeit zwischen Donnerstag, fünf Uhr, und Freitag, 13 Uhr. Wie die Täter ins Haus gelangt sind, ist bislang unklar. Die Einbrecher entwendeten ein Snowboard und zwei Spielekonsolen. Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770.