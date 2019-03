Nacht der Bibliotheken : Sterngucker trifft Bücherwurm

Gut besucht zu ungewöhnlicher Zeit: die Viersener Bibliothek. Foto: Joerg Knappe (jkn)

Viersen Den Planeten Mars betrachten, das Element Luft erforschen, spielen und lesen: Die „Nacht der Bibliotheken“ begeisterte kleine und große Besucher in Viersen.

Lachen schallt durch das Foyer der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek. Grund dafür ist Zauberer Bernhard, der gerade die Geräusche aus der ­Quietschrassel und dem Ball herausgezaubert hat. „Dürfen wir hier überhaupt lachen. Das ist doch eine Bibliothek“, fragt der Zauberer mit einem schelmischen Blick. Nicht nur Lachen ist erlaubt. Ein Stück weiter fliegen am Freitagabend sogar die Boccia-Säckchen durch die Räume. Crossboccia ist angesagt. Bibliotheksmitarbeiter Erik Dolder lässt das rote Modell entlang der Bücherreihen sausen. Seine beiden Mitspieler versuchen mit ihren grünen und blauen Wurfgeschossen so nah wie möglich an die rote Variante heran zu kommen. Die Bibliothek hat sich in einen Ort voller Aktionen verwandelt.

Unter dem Titel „Mach es!“ steht die „Nacht der Bibliotheken“ an. Viersen ist eine von rund 200 Einrichtungen aus NRW, die an der Aktion teilnehmen. „Wir haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt und laden ein, unsere Räume einmal anders kennenzulernen“, sagt Leiterin Christiane Wetter. Dabei kommt das Buch an sich aber auch nicht zu kurz. Ein Bestseller- und Büchertrödel lockt. Für einen Euro und 50 Cent kann jede Leseratte ihre Bücherregale auffüllen.

Wie modern die Bibliothek ist, zeigt die Einführung in die ebook-Ausleihe. In der Kinder- und Jugendbuchabteilung spielt indes Frosch Hieronymus die Hauptrolle. „Wir machen Experimente mit Luft und werden alle zu Forschern wie der schlaue Frosch“, sagt Maria Spiegelhoff. Die Lesepatin hat mit ihrer Kollegin Sylva Battre Experimente vorbereitet. Nach dem Vorlesen, bei dem es sich 14 kleine Zuhörer auf den Sitzsäcken bequem gemacht haben, ist Forschen angesagt. Mit dem tauchenden Taschentuch geht es spannend los. Die Jungforscher finden heraus, warum das Taschentuch im Glas nicht nass wird, wenn man es in eine Schüssel Wasser drückt.