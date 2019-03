Schwalmtal: Schulkonzert mit einer schönen Überraschung

Schwalmtal Schüler, Eltern, Lehrer und Ehemalige zeigten beim Schulkonzert des St.-Wolfhelm-Gymnasiums ihr musikalisches Können. Das Tambourcorps Schwalmtal-Amern kam als Überraschungsgast.

Was haben zwei Pfannen, zwei Töpfe, ein Staubsauger und ein Schneebesen mit Musik zu tun? Jede Menge, wie man am Freitagabend beim Schulkonzert des St.-Wolfhelm-Gymnasiums feststellen konnte. Die PSB – die Percussion-Show-Band mit Schülern aus der 6b – erzeugte damit und auf Cajons tolle Töne und zeigte nebenbei jede Menge turnerisches Talent.

„Es ist schon toll, was diese Schule auf die Beine stellt“, sagte eine Mutter. Die Achim-Besgen-Halle war mit begeisterten und applausfreudigen Familien, Freunden, Schülern sowie Kollegen gefüllt. Seit 1998 bietet die Musikfachschaft mit dem Schulkonzert den musikbegeisterten Schülern ein Forum, in dem sie sich und ihre Musik vorstellen können. Heike und Robert Prins sowie Nina Lobmeyr sind als Musiklehrer verantwortlich und mittendrin.

Tabea ist in der sechsten Klasse und spielt die Querflöte im Schulorchester. „Nervös?“ Nein, überhaupt nicht. Einmal pro Woche werde geprobt, erzählt sie. Vor dem großen Konzert gebe es eine Orchesterfahrt. Ihr und allen mehr als 50 Mitwirkenden – Schülern, Kollegen, Eltern und Ehemaligen – spürt man die Freude am gemeinsamen, fast schon professionellen Musizieren. Auch wenn man weiß, wie viele Stunden anstrengenden Übens vorangegangen sind: Die Ensembles spielen so leicht und entspannt, als wäre es reines Vergnügen. Und mutig sind sie auch: Denn bis auf das Schulorchester sind die Ensembles klein. Da stehen dann nur drei bis neun Schüler auf der Bühne, singen und spielen, was das Zeug hält.