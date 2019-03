Billard-WM : Frühes Aus für den WM-Gastgeber

Ronny Lindemann (l.) und Martin Horn, hier im Auftaktspiel gegen Kolumbien, schieden bei der WM nach der Vorrunde aus. Foto: David Beineke

Viersen Die Viertelfinale bei der Billard-WM in Viersen finden ohne Deutschland statt. Zwar gab es am Freitag einen Sieg gegen Peru, doch Kolumbien zog überraschend an den Deutschen vorbei.

Das Unheil war nicht abzusehen. Denn am Freitagabend führte die Türkei bei der Billard-Weltmeisterschaft für Dreiband-Nationalmannschaften gegen Kolumbien nach zwölf Aufnahmen standesgemäß mit 36:23. Noch vier Punkte fehlten zum Sieg gegen die Südamerikaner und Deutschland wäre am Paralleltisch sogar mit einem Unentschieden gegen Peru als Zweiter der Vorrundengruppe D sicher in der nächsten Runde gewesen. Doch daraus wurde nichts. Kolumbien startete eine unglaubliche Aufholjagd und schlug die Türken noch mit 40:38. Das bescherte der Mannschaft des WM-Gastgebers das ebenso überraschende wie enttäuschende vorzeitige Aus, obwohl sie die Peruaner 40:37 schlug.

Zwar hatte das deutsche Team mit Martin Horn (Essen) und Ronny Lindemann (Witten) nach seinem knappen 40:39-Auftaktsieg gegen Kolumbien und der klaren Niederlage gegen die Türken (21:40) am Donnerstag sowie dem Sieg gegen Peru die gleiche Matchbilanz wie Kolumbianer, doch die wiesen einen deutlich besseren Generaldurchschnitt auf und hatten somit im Rennen um Platz zwei die Nase vorne. Über alle Gruppenspiele hinweg gesehen, schafften die Türken durchschnittlich pro Aufnahme (Versuch) 1,586 Punkte, während Deutschland letztlich nur 1,174 Punkte zu Buche stehen hatte.

Info Die Ergebnisse des zweiten WM-Tages Gruppe C: Dänemark - Vietnam 32:40, Niederlande - Griechenland 23:40, Griechenland - Vietnam 19:40, Niederlande - Dänemark 40:12; Gruppe B: Südkorea - Österreich 40:28, Ägypten - Libanon 40:29; Gruppe A: Belgien - Frankreich 40:25, Mexiko - Japan 22;40; Gruppe D: Deutschland - Peru 40:37, Türkei - Kolumbien 38:40 Viertelfinale Für die Runde der letzten Acht sind bislang qualifiziert: Türkei, Kolumbien, Vietnam, Niederlande. Die Entscheidungen in den Gruppen A und B fallen am Samstag ab 11 Uhr. Die Viertelfinale beginnen um 17 Uhr.

„Das ist natürlich sehr enttäuschend. Wenn wir auch nicht überragend gespielt haben, haben wir mit den beiden Siegen unsere Hausaufgaben erledigt“, meinte Deutschlands Spitzenspieler Martin Horn. Er und sein Mannschaftskamerad Ronny Lindemann schielten immer mal wieder zu den Türken herüber. Und zunächst sah es auch so aus, als sollte alles den erwarteten Gang nehmen. Doch dann verkürzten die Südamerikaner zunächst durch eine Neunerserie auf 32:37 und gingen wenig später durch eine weitere Serie sogar 40:37 in Front. Hätten die Türken ihren Nachstoß genutzt, um auszugleichen, hätte das für Deutschland auch noch gereicht. Ihnen gelang aber nur noch ein Punkt, was das deutsche Aus besiegelte. „Als wir das mitbekommen haben, war die Luft bei uns raus“, sagte Horn. Immerhin langte es noch zum Sieg gegen die Peruaner, die von Beginn als das schwächste Team der Gruppe D galten.