Filmprojekt der Gesamtschule Brüggen feiert Premiere : Gesamtschüler zeigen ihren Film im Krefelder Cinemaxx

Brüggen Auch wenn die Aufführung im Kino ohne Feier auskommen musste: Schüler und Lehrer genossen diesen besonderen Kino-Abend. Viele sahen zum ersten Mal den kompletten Film.

Der 101 Minuten lange Film überzeugte mit seiner herzergreifenden Handlung. Die 110 Zuschauer klatschten, jubelten und pfiffen den jungen Stars begeistert zu. „Ich habe den Film bestimmt 60 Mal gesehen, trotzdem habe ich erneut Tränen in den Augen“, sagt Produktionsleiter Holger Wiek „ Die Schüler haben vor und hinter der Kamera erstaunliche Leistungen gebracht.“ Für ihn sei es der beste Film, den er bisher mit Schülern gemeinsam produziert hat. „Dass junge Menschen mit so viel Emotionalität schauspielern können, ohne irgendwelche Vorkenntnis, sondern nur mit jugendlichem Leichtsinn. Das beeindruckt mich sehr“, sagt der stolze Lehrer. Für einige der Jugendlichen, die beim Film mitgewirkt haben, war es das erste Mal, dass sie den kompletten Film sehen konnten. „Ich konnte gar nicht glauben, was ich da auf der Leinwand gesehen habe. Ich bin immer noch überrascht, dass der Film so gut geworden ist“, sagt Tilman Weber, der den David spielte. Glücklich ist auch sein Schauspielkollege Frederick Stützner in der Rolle des Ian: „Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir Teil eines so tollen Projektes und Reise geworden sind.“ Drei Wochen hat das Produktionsteam in Irland verbracht, an den Originalschauplätzen gedreht. Für alle waren diese Dreharbeiten 2019 eine außergewöhnliche Erfahrung. „Am meisten hat mir die vielfältige Gefühlswelt meiner Rolle gefallen und mich in diese hineinzuversetzen“, erzählt Linda Wendt, die die weibliche Hauptrolle übernommen hat. Dies sei teils auch eine große emotionale Belastung gewesen. Denn ihre Rolle verlangte ihr einige Emotionen ab: Amelia verliebt sich in Ian, sucht ihn und gerät dabei in die Hände einer Frau, die ihr den Teufel austreiben möchte. Sie kann zwar fliehen, doch ihr Herz ist gebrochen und ihre Krankheit so schwer, dass sie sich das Leben nehmen will. Erst kurz vor dem Sprung von der Klippe wird sie gerettet.