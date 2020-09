Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit Filmen über die Stärke der Frauen

Einen Kino-Sonntag gibt es im Kultur-Haus Zach. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Hückeswagen Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach steht am 13. September im Zeichen des vermeintlich „schwachen Geschlechts“. Eine frische Waffel und eine Tasse Kaffee sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Starke Frauen stehen am 13. September im Mittelpunkt des Kino-Sonntags im Kultur-Haus Zach. Am Nachmittag hebt sich der Vorhang für einen Filmklassiker mit Kaffee und Waffeln, am frühen Abend wird ein ansprechender aktuellerer Film gezeigt, teilt Stefan Noppenberger vom Trägerverein mit.

Den Start um 15 Uhr macht ein Filmklassiker mit Ruth Leuwerik. Bei diesem deutschen Filmdrama aus dem Jahr 1957 geht es um die Liebe und das Leid einer Königin. Zum Inhalt: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts geht der preußische König ein Bündnis mit dem russischen Zaren ein. Doch schnell zeigt sich, dass dieses Bündnis auch große Risiken mit sich bringt. Der französische Herrscher Napoleon ist darüber nicht sehr erfreut und bereitet kurz darauf der preußischen Armee eine Niederlage. Die Königin setzt aber weiter auf eine friedliche Lösung, sucht das Gespräch mit Napoleon und hofft auf eine vernünftige Konfliktlösung.

Damit der Kino-Sonntag richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, die beide im Eintrittspreis inbegriffen sind. Karten für den Kino-Nachmittag gibt es für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Kinokasse kosten sie acht Euro.

Um 18 Uhr geht’s mit einem US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1989 weiter: In einem kleinen Städtchen treffen sich die Frauen regelmäßig in einem Schönheitssalon. Doch die Beauty-Anwendungen sind für sie eigentlich nur Nebensache. Vielmehr geht’s darum, Neuigkeiten zu erfahren, Gerüchte mitzubekommen und beim aktuellen Klatsch und Tratsch mitzumischen. Dennoch hat sich zwischen den Frauen eine Freundschaft entwickelt, so dass sie zueinanderstehen, ihre Geheimnisse offen besprechen und sich gegenseitig unterstützen. Dabei wird auch die eine oder andere Überraschung aufgedeckt.

Wie im „echten“ Kino gibt es auch am Kultur-Haus-Zach-Kiosk verschiedene Süßwaren und Getränke, so dass die Besucher das Kinoerlebnis richtig genießen können. Der Eintritt für den Abendfilm kostet zwei Euro – Karten gibt es online oder an der Kinokasse.