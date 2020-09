Telefonberatung in Viersen : RP-Telefonaktion zum Thema „Rechtliche Betreuung“

Viersen Drei Experten beantworten am Donnerstag eine Stunde lang am RP-Telefon Fragen rund um „Rechtliche Betreuung“. Dazu gehören Themen wie Anträge auf Schwerbehindertenausweise oder Wohngeld.

Wo bekomme ich Hilfe, wenn mir auffällt, dass ein Nachbar seine persönlichen Dinge nicht mehr alleine erledigen kann? Was muss ich beachten, wenn ich einen Pflegegrad, einen Schwerbehindertenausweis oder Wohngeld beantragen möchte? Wie baue ich ein ambulantes Hilfesystem auf? Fragen rund um das Thema „Rechtliche Betreuung“ beantworten drei Fachleute beim Expertentelefon der RP am Donnerstag, 1. Oktober.

Seit 30 Jahren ist der SKM Viersen anerkannter Betreuungsverein und Ansprechpartner für Angehörige und Betroffene. Er bildet fort und betreut mit seinen Fachkräfte. Gemeinsam mit der kommunalen Kreisbetreuungsstelle und dem Betreuungsgericht will der SKM am Donnerstag Unterstützung bieten. Seit fast 30 Jahren ist das sogenannte Betreuungsgesetz in Kraft, das dafür sorgen soll, dass kein volljähriger Bürger mehr entmündigt oder unter Pflegschaft gestellt wird – doch was heißt das im heutigen Alltag?