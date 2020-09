Kino in Radevormwald : Senioren-Kino startet wieder – mit „Downton Abbey“

Kino in Radevormwald

Radevormwald Am 22. September startet unter Corona-Bedingungen im Radevormwalder Corso wieder das Senioren-Kino. Gezeigt wird der Film „Downtown Abbey“.

Nach der Pause, die durch die Corona-Pandemie bedingt war, beginnt nun wieder die Reihe des Senioren-Kinos in Radevormwald. Das Corso-Kino an der Hohenfuhrstraße hat inzwischen wieder geöffnet. Am Dienstag, 22. September, wird um 15 Uhr auf Einladung des Seniorenbeirates Radevormwald der Film „Downton Abbey“ gezeigt, der auf der gleichnamigen, weltweit erfolgreichen britischen Fernsehserie beruht.