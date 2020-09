Unternehmen in Viersen : Lohbusch-Partner trennen sich

Unternehmen in Viersen

Viersen Beim Business Talk in der Villa V war diese Trennung ein Gesprächsthema. Mehr als 30 Vertreter von Firmen, Kultur und Schule waren dabei.

In einem solchen Ambiente konnte der Business Talk nur gelingen: Marina Heuermann, die neue Leiterin des Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing der Stadt Viersen, hatte zum Austausch zwischen Unternehmern und Kreativen sowie Vertretern der Stadt Viersen in die Villa V an der Burgstraße eingeladen. Eigentlich hätte das Treffen bereits im März stattfinden sollen. Aber dann kam die Corona-Pandemie dazwischen.